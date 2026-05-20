أزمة غذاء عالمية وشيكة

وأوضح ، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أن ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة، مقترنا بانخفاض المساحات المزروعة، يؤدي إلى تراجع المحاصيل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتصاعد التضخم الغذائي على مستوى العالم.وجاء في بيان المنظمة أن تعطل الملاحة في يُولّد "صدمة منهجية في المنظومة الزراعية والغذائية، قد تُفضي إلى أزمة عالمية خطيرة وارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام".ودعا توريرو إلى تدخل عاجل من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى وكالات والمراكز البحثية، "لمحاولة مساعدة الدول على التعامل بشكل أفضل مع الوضع الراهن".ومن بين التدابير العاجلة، اقترحت المنظمة البحث عن مسارات تجارية بديلة، ورفع القيود على الصادرات، وحماية الشحنات الإنسانية، وامتصاص تكاليف النقل المتزايدة.وفي هذا السياق، أشار ديفيد لابورد، مدير شعبة الاقتصاد الزراعي والغذائي في المنظمة، إلى أن التخفيف من الآثار السلبية يتطلب التحول إلى مسارات برية وبحرية بديلة، تشمل المناطق الشرقية من ، وغرب ، والبحر الأحمر. غير أنه حذّر من أن هذه المسارات تمتلك طاقة استيعابية محدودة، "لذا فمن الأهمية بمكان تجنب فرض قيود على الصادرات من قبل الدول المنتجة الكبرى".