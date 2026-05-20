ايران: أموالنا المجمدة والطاقة النووية ورفع العقوبات حقوق مشروعة وليست مطالب

أعلنت ، اليوم الاربعاء، أن مطالبة بالإفراج عن أموالها المجمدة يأتي باعتباره “حقاً مشروعاً” لإيران، مؤكدة أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق تكفله القوانين والمعاهدات الدولية، فيما شددت على أن رفع العقوبات الأمريكية الأحادية يعد جزءاً من حقوقها الأساسية.





وتابعت، أن “الاستخدام السلمي للطاقة النووية ليس مطلباً بل حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي”.



وأضافت، أن "عندما نتحدث عن العقوبات الأمريكية الأحادية فهذا ليس مطلباً بل جزء من حقوقنا". وقالت الخارجية الإيرانية في تصريحات تابعتها ، "عندما نطالب بالإفراج عن أموالنا المجمدة فهذا يعني وصولنا إليها بوصفها حقاً لنا".