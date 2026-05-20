مستشار الرئيس الاماراتي يهاجم الفصائل المسلحة بالعراق: مؤشر خطير على حجم التهديد بالمنطقة

وقال قرقاش في تدوينة على منصة (X) وتابعتها ، ان "‏استهداف المليشيات الإيرانية في لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة".وأضاف ان "ذلك جاء نتيجة غياب من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار 487 لعام 1981".وأضاف ان "اختطاف وقرصنة يمثلان تهديدًا للاقتصاد العالمي والنظام الدولي"، لافتا الى ان "استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي".وتابع "من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد ليطال بأسره، ويعكس عقلية والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني".