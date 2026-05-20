فايروس ايبولا يتوسع.. نحو 750 وفاة واصابة حتى الان

وذكر غيبريسوس أن "لجنة ‌الطوارئ التابعة للمنظمة ‌اجتمعت في جنيف وأكدت أن تفشي السلالة بونديبوجيو النادرة ⁠من الفيروس ‌يمثل ⁠صحية عامة تثير قلقا ⁠دوليا، لكنه لا يمثل حالة طوارئ وبائية".وأعلن ⁠غيبريسوس حالة الطوارئ في مطلع الأسبوع، وهي أول مرة يتخذ فيها رئيس المنظمة هذه الخطوة دون استشارة الخبراء بسبب ما قال إنها ‌خطورة الوضع.وأفادت العالمية الأربعاء بأن "خطر تفشّي فيروس إيبولا في جمهورية الديمقراطية وأوغندا لا يزال مرتفعا على المستويَين الوطني والإقليمي، لكنه يظلّ منخفضا على المستوى العالمي"، مؤكدة أنه "لا يرقى إلى مستوى حالة طوارئ وبائية عالمية".وقال غيبرييسوس: "تُقيّم منظمة العالمية خطر الوباء بأنه مرتفع على المستوييَن الوطني والإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".وبحسب رئيسة التابعة للمنظمة لوسيل بلومبرغ، فإن تفشّي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يستوفي عتبة التحوّل إلى جائحة.وصرّحت من جنوب إفريقيا بأن: "الوضع الحالي والمعايير الخاصة بإعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا قد تحقّقت، ونتّفق على أن الوضع الراهن لا يلبّي معايير إعلان جائحة عالمية".