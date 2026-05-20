الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات التأهب مع تصاعد التهديدات ضد إيران

وقال زامير خلال اجتماع ضم قادة الوحدات العسكرية، وفق بيان صادر عن الجيش، إنه "في هذه اللحظة، الجيش الإسرائيلي في أعلى درجات التأهب ومستعد لأي تطور".وكان الإيراني قد حذّر في وقت سابق من أن الحرب ستمتد إلى خارج المنطقة إذا استأنفت وإسرائيل هجماتهما، وذلك بعدما هدّد بضرب مجدداً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.ويأتي هذا بينما أعرب الرئيس الأميركي عن ثقته في دعم الإسرائيلي لأي مسار تتخذه بشأن إيران.وقال الرئيس الأميركي للصحافيين، متحدثاً عن نتنياهو ومناقشة الخطوات اللاحقة معه بشأن إيران: "إنه على ما يرام تماماً، سيفعل كل ما أطلبه منه، إنه رجل جيد جداً".كما قال اليوم إنه سيمنح "فرصة أخيرة" للمفاوضات مع إيران، مضيفاً أنه ليس في عجلة من أمره.وكان الرئيس الأميركي قد كشف، أمس الثلاثاء، أنه كان على وشك إصدار أمر بشن ضربات جديدة، ومنح مهلة "يومين أو ثلاثة" للتوصل إلى اتفاق.وكانت قناة "إن 12" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب الليلة الماضية.