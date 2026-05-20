روسيا توجه اتهامات لامريكا وإسرائيل: يستفزان إيران لدفعها إلى رد عنيف

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في مقابلة مع وكالة "تاس"، إن "يبذلون قصارى جهدهم لاستفزاز ، ودفعها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".واضاف، أن "القصف المتعمد للمنشآت النووية في هو الذي جعل من المستحيل على القيام بأنشطة التحقق على الأراضي الإيرانية".وأضاف: "علاوة على ذلك، رفضت وتل أبيب ضمان عدم استئناف الهجمات، ما يؤكد استمرارهما في ارتكاب أعمال تعسفية، وتقويض عمل الذرية عمداً، وبالتالي، فإن هذه المغامرة تعتبر هجوماً مباشراً على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأسسها".