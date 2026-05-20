انفجار سيارة وسط نيويورك

وقالت الصحيفة نقلاً عن مقطع فيديو بحوزتها: "يظهر في مقطع فيديو مذهل سيارة تابعة لهيئة النقل في وهي تنفجر وتتحول إلى كرة نارية على بعد خطوات قليلة من التمثال الأيقوني للثور الغاضب في ، بينما يركض سكان نيويورك مذعورين وهم يصرخون".ووقع الحادث يوم الثلاثاء خلال ساعة الذروة. وأكدت في المدينة للصحيفة أن موظفيها استجابوا للبلاغ وأن إخماد الحريق استغرق حوالي ساعة ونصف الساعة.وكتبت الصحيفة: "لم ترد تقارير عن طبيعة مشبوهة (للانفجار)، لكن الحريق لا يزال موضوع تحقيق"، وعلى الرغم من الانفجار الناري القوي، لم يصب أي من المارة رغم الازدحام بأذى، كما ورد في المقال.