تلويح إيراني باغلاق باب المندب.. قد يرفع أسعار النفط إلى 250 دولارا للبرميل

ونقلت وكالة "فارس" عن المساعد الخاص لوزير الداخلية الإيراني نامي، قوله إنه "في حال اضطرت إلى تفعيل دور ، فإن أسعار النفط قد تشهد قفزة كبيرة"، مشيرا إلى أن " اعتمدت حتى الآن بشكل أساسي على إمكانات لأسباب معينة".وسبق أن أعلن ، عضو لحركة " " (الحوثيين) المتحالفة مع إيران، أن الحركة قد تلجأ إلى إغلاق مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وذلك في حال تصاعد المواجهات، مع التأكيد على أن ذلك قد يقتصر على الدول التي تصفها الحركة بـالمعتدية.ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية حول إيران، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لإمدادات النفط والغاز من دول إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس على أسواق وسبب ارتفاعا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية والسلع في عدد من الدول.كما كانت حركة "أنصار الله" قد لمحت في وقت سابق إلى إمكانية توسيع نطاق التصعيد ليشمل مضيق باب المندب، في حال تطلبت التطورات ذلك ضمن سياق دعم إيران.