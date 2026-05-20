في اللحظات الأخيرة.. "سامسونج" تتوصل إلى اتفاق مع نقابة العمال وتتجنب الإضراب

وقالت الجنوبية في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "الإدارة والعمال توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن الأجور واتفاقية المفاوضة الجماعية".كما أصدرت نقابة الشركة بياناً أكدت فيه تقريراً سابقاً لوكالة يونهاب للأنباء بشأن تعليق خطط الإضراب الذي كان مقرراً بين 21 مايو و7 يونيو.ويأتي هذا التطور بعد أيام من المفاوضات المتقطعة، ويجنّب "سامسونج" اضطرابات كانت قد تؤثر ليس فقط على الإنتاج، بل أيضاً على جهودها لتسريع تطوير أشباه الموصلات من الجيل المقبل.