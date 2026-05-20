الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر والسيادة على هرمز “خط أحمر”

وقال بقائي، في تصريح للتلفزيون الإيراني وتابعته ، إن "تبادل الرسائل بين وواشنطن مستمر وفق النص الإيراني المكون من 14 بنداً"، مبيناً أن "زيارة الباكستاني إلى طهران تأتي لتسهيل تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن".وأضاف أن " تتبادل الرسائل مع بمزيج من سوء الظن وحسن النية"، معتبراً أن "الحديث عن نهائي أو تحديد مهلة زمنية لإيران أمر مضحك".وأشار إلى أن "تركيز طهران الرئيسي ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف الاستفزازات والقرصنة البحرية"، مؤكداً "السيادة الإيرانية على ".وتابع بقائي أن "دفع تكاليف تأمين سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز أمر طبيعي"، لافتاً إلى أن "القانون الدولي يسمح لإيران بعدم فتح المضيق أمام الدول التي تعتبرها تهديداً لها".وأكد أن "إيران تمضي بجدية تامة من أجل تأمين مصالحها الوطنية وإحقاق حقوقها المشروعة بعيداً عن التهديدات والضغوط"، مشدداً على أن "طهران تركز حصراً على الأهداف والمصالح الوطنية، وأن الخطابات التهديدية الجوفاء لا تؤثر على قراراتها وسياساتها".