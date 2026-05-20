الجيش الأمريكي يعلن الإفراج عن سفينة ترفع علم إيران

أعلن ، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عن سفينة ترفع العلم الإيراني.

وقالت ، "مشاة البحرية صعدوا على ناقلة نفط ترفع علم للاشتباه بمحاولتها خرق الحصار".

وأضافت "تم الإفراج عن السفينة بعد تفتيشها وتوجيه طاقمها لتغيير مسارها"، كاشفة "حولنا مسار 91 سفينة تجارية منذ بدء الحصار البحري على إيران".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في (12 نيسان 2026) عن فرض حصار على السفن القادمة والمتجهة إلى إيران، فيما اعتبرت أن الإجراء "قرصنة بحرية"، مشددة على تطبيق آلية دائمة للتحكم بمضيق هرمز "بحزم".