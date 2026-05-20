ترامب يتعهد بالعمل على حل "قضية تايوان"

وأضاف : "نحن نسيطر تماما على الوضع في هذا المجال. لقد عقدنا اجتماعا ممتازا مع الرئيس . وسنعمل لحل مشكلة تايوان".

وفي معرض رده على سؤال صحفي، أشار ترامب كذلك إلى أنه سيتحدث مع رئيس إدارة تايوان قبل اتخاذ قرار بشأن توريد الأسلحة إلى الجزيرة.



في يوم 15 مايو، صرّح ترامب أنه ناقش بالتفصيل مع شي جين ، خلال زيارته الرسمية إلى ، مسألة المبيعات المحتملة للأسلحة الأمريكية لتايوان، ونوه بأنه سيتخذ قرارا بشأن هذا الأمر في وقت لاحق.