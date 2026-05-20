طهران تكشف عن "نص جديد" أرسلته واشنطن عبر باكستان

كشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني، الأربعاء، عن "نص جديد" أرسلته عبر باكستان.

ونقلت وكالة " " عن المصدر، " أرسلت نصا جديدا عبر باكستان ردا على نصنا قبل ثلاثة أيام"، موضحا أن "الوسيط الباكستاني في يسعى للتقريب بين نصي الطرفين".

وأضاف "طهران تدرس النص الأمريكي الجديد حاليا ولم ترد عليه بعد"، مردفا "لم يحسم أي شيء بعد بشأن النصوص الإيرانية والأمريكية المتبادلة".

يذكر أن وإسرائيل بدأتا في 28 فبراير بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن 3 آلاف ضحية نتيجة للعدوان.



وأعلنت وطهران في 8 أبريل عن وقف إطلاق النار، وانتهت المفاوضات التي عُقدت بعد ذلك في دون نتيجة، ولم يعلن عن استئناف الأعمال القتالية، لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية.