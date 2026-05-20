ترامب يرفض منح إيران أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاقا

أعلن الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، عن رفضه منح أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاقا، فيما اعرب عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق.

وقال في كلمة له، " مهزومة ونأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق معها وسيكون ذلك عظيما للجميع"، مضيفا "لن أرفع أي عقوبات عن حتى نتوصل إلى اتفاق".

وشدد ترامب "لا أمنح إيران أي إعفاء نفطي حتى توقع اتفاقا ولم نعرض تقديم ذلك"، مردفا "إن لم نحصل على إجابات صحيحة من إيران ستمضي الأمور بسرعة فائقة ونحن جميعا على أهبة الاستعداد للتحرك".

ولفت الى أنه "في إيران أشخاص أذكياء وموهوبون ونأمل أن يبرموا صفقة جيدة للطرفين"، مشيرا الى أنه "إذا حصلنا على إجابات صائبة بنسبة 100% من إيران فإننا سنوفر الكثير من الوقت والجهد والأرواح".

وتابع "الأمور قد تمضي بسرعة شديدة أو قد تستغرق بضعة أيام لكنها قد تنتهي بسرعة هائلة أيضا"، كما قال "إذا استطعنا تفادي الحرب في إيران بتأجيل القرار بضعة أيام وتجنب القتل سأفعل ذلك".