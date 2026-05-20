أردوغان لترامب: تمديد وقف إطلاق النار في المنطقة تطور إيجابي

وخلال المكالمة صرح الرئيس بأنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار في النزاع الدائر في منطقتنا تطورا إيجابيا، وأنه يؤمن بإمكانية التوصل إلى حل معقول للقضايا المتنازع عليها.وأكد أردوغان أن ستواصل دعم المبادرات البناءة المطروحة.وأفاد أردوغان بأن إرساء الاستقرار في يعد مكسبا هاما للمنطقة بأسرها، وأن دعم تركيا لدمشق سيستمر دون انقطاع، وأنه من الضروري أيضا منع تفاقم الوضع في .وأشار أردوغان إلى أن الاستعدادات جارية لقمة (الناتو) في ، مشيرا الى أن تركيا تبذل قصارى جهدها لضمان نجاح القمة على كافة الأصعدة.وخلال المكالمة، قدم أردوغان تعازيه لترامب بشأن الهجوم الشنيع على في سان في اليوم السابق، وأكد أن تركيا تعارض مثل هذه الجرائم الكراهية، بغض النظر عن الجماعة الدينية المستهدفة.