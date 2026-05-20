الكشف عن إيرادات قياسية لرسوم انبعاثات الكربون عالمياً

ويعتبر ذلك رقما قياسيا جديدا يعكس نموا بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي سبقه، كما بين التقرير أن متوسط سعر الكربون شهد ارتفاعا ملحوظا، إذ تضاعف بين عامي 2016 و2026 ليصل إلى نحو 21 دولارا للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعدما كان عند حدود 10 دولارات للطن، مدفوعا بارتفاع أسعار أنظمة تداول الانبعاثات.وأوضح تقرير حالة واتجاهات تسعير الكربون أن نحو 30% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حول العالم أصبحت خاضعة لتسعير مباشر للكربون عبر 87 سياسة مطبقة حاليا.وأشار التقرير إلى أن عددا متزايدا من الدول يتجه نحو إلزام الجهات الملوثة بتحمل تكلفة انبعاثاتها، سواء عبر فرض على الكربون أو من خلال تطبيق أنظمة تداول الانبعاثات المعروفة بنظام سقف الانبعاثات والتجارة، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف المناخية والحد من مستويات التلوث.