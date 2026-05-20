ترامب يتعهد بالكشف عن خطط بلاده بشأن حصار كوبا

وأضاف للصحفيين ردا على سؤال حول المدة التي سيستمر فيها حصار كوبا: "سنرى، سنعلن عن ذلك قريبا جدا".ومنذ بداية عام 2026، شددت بشكل حاد الضغط الاقتصادي على ، حيث أعلن ترامب في يناير حالة الطوارئ بسبب ما وصفه بتهديد الأمريكي من جانب كوبا، وأجاز فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تورد النفط إلى كوبا، وفي مايو وقع مرسوما بفرض عقوبات على البنوك الأجنبية مقابل المعاملات لصالح أشخاص خاضعين لعقوبات أمريكية.من جهته، صرح الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في 13 مايو الجاري بأن أزمة الطاقة في الجزيرة تشهد "تفاقما دراماتيكيا" نتيجة تشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي، موضحا أن هذا يهدف إلى "أخذ الشعب كرهينة" وتحريضه ضد حكومته.