موقع أمريكي: نتنياهو في حالة ذعر بعد اتصال مع ترامب

ونقل "أكسيوس"، عن مصدر أمريكي مطلع، قوله إن " أبلغ نتنياهو في اتصالهما الثلاثاء بأن الوسطاء يعملون على "مذكرة نوايا" من المفترض أن توقع عليها وإيران لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات لمدة 30 يوما حول القضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح ".وأشار مصدران إسرائيليان إلى "خلافات بين الجانبين بشأن المضي قدما إلى الأمام وأن نتنياهو كان في حالة ذعر شديد بعد المكالمة الهاتفية".وحسب مصادر "أكسيوس"، فإن السفير الإسرائيلي لدى أبلغ المشرعين الأمريكيين بقلق نتنياهو إزاء الاتصال.ورفض ومكتب الإسرائيلي التعليق على الموضوع.وصرح ترامب، يوم الأربعاء، بأن نتنياهو "سيفعل أي شيء أريد منه أن يفعله"، وأن العلاقة بينهما جيدة.