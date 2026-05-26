موسكو تنتقد الغرب: غير مهتم بحل النزاع في أوكرانيا

وقال بوليانسكي في اجتماع خاص مشترك للمجلس الدائم ومنتدى أوروبا: "لقد أتحنا لكم فرصة للدبلوماسية ومنحناكم جميعا فرصة التوصل إلى حل طويل الأمد ومستدام للأزمة الأوكرانية وأزمة الأمن الأوروبي ككل".وأضاف: "لكن في النهاية، ازددنا اقتناعا بأنكم لا تسعون إلى مثل هذا الهدف. أنتم وزيلينسكي لا تُبالون بأوكرانيا وشعبها، ورهاب يُعمي بصيرتكم ويُفقدكم صوابكم".وأشار إلى أن تصعيد روسيا للهجمات على القدرات العسكرية لنظام "كان ردا مشروعا على المجزرة التي ارتكبها في ستاروبيلسك".وختم قائلا: "سنواصل استهداف المواقع التي تدعم الآلة العسكرية لكييف".وقد عقدت الرئاسة السويسرية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اجتماعا استثنائيا لمجلسها الدائم اليوم الثلاثاء لمناقشة الضربات الروسية ردا على الهجوم في ستاروبيلسك.وكانت البعثة الروسية قد طلبت مناقشة منفصلة لهجوم القوات الأوكرانية في ستاروبيلسك في الأمن والتعاون في أوروبا، إلا أن الطلب قوبل بالرفض.