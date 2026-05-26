قتلى بانفجار خزان مواد كيميائية ​في "ولاية واشنطن"

وفي بيان مشترك، قالت شركة " دايناويف" للتغليف والشرطة المحلية إن كسر الخزان تسبب في "إصابات خطيرة متعددة" بالإضافة إلى الوفيات. وقالت السلطات إن بعض الضحايا أصيبوا بحروق أو إصابات الاستنشاق. وأضافوا أنه لا يوجد تهديد فوري للجمهور.وقال البيان، الذي صدر بعد أكثر من أربع ساعات من انفجار الخزان الساعة 0715 صباحا، إن الطواقم تواصل عمليات الإنعاش ولن يتم الكشف عن معلومات تعريفية عن الضحايا في انتظار إخطار ذويهم.وانتظر بعض الأشخاص عند مدخل زوار الشركة اليوم الثلاثاء، للحصول على معلومات عن أحبائهم الذين يعملون في المنشأة.يذكر أن منشأة شركة "نيبون دايناويف" للتغليف عبارة عن مصنع للب والورق ومصنع لتعبئة السوائل يقوم بتصنيع المواد اللازمة للمناديل الورقية وورق الطباعة والأكواب والأطباق والكرتون والسلع الأخرى. ويعمل بالمصنع نحو الف شخص، وفقا لوزارة البيئة بولاية .