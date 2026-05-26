لبنان.. حصيلة ثقيلة غارات إسرائيلية على جنوب البلاد

وقالت الوزارة إن "بلدة برج الشمالي قرب صور سجلت الحصيلة الأكبر بسقوط 14 شهيدا، بينهم طفلان وثلاث سيدات، إضافة إلى 16 جريحا، كما استشهد خمسة أشخاص في كوثرية الرز، وأربعة في حبوش، وستة في معركة، وشخصان في سلعا".وجاء التصعيد بعد إسرائيلي غير مسبوق بإخلاء مدينة النبطية بالكامل، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية متجاوزا ما يعرف بـ"الخط الأصفر" في .وأفاد وسائل إعلام، بتعرض النبطية لغارات عنيفة عقب أوامر الإخلاء، فيما تحدثت عن أضرار كبيرة بمحيط مستشفى الحكومي.في المقابل، أعلن التصدي لقوة إسرائيلية قرب زوطر الشرقية، مؤكدا تدمير دبابة واستمرار الاشتباكات في المنطقة.وبحسب ، رصدت قوة يونيفيل أعلى عدد من الانتهاكات الجوية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مع تسجيل مئات حوادث إطلاق النار خلال الساعات الماضية.