الصين تدعو لعرض أي اتفاق بين أمريكا وإيران على مجلس الأمن

وجاءت تصريحات ردا على أسئلة الصحفيين في بنيويورك، حيث تتولى رئاسة لشهر مايو الجاري.وقال رئيس الدبلوماسية الصينية: "نعتقد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، ينبغي تقديمه إلى للموافقة عليه، لكي يتمتع بالشرعية والسلطة".وأضاف وانغ يي أن "مجلس الأمن يجب أن يتقدم، ويجب أن يتحمل مسؤولياته" في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن الصين تشجع مجلس الأمن على أداء دوره في هذا الملف.ووفقا لوانغ يي، تظل المفاوضات المباشرة بين وإيران العامل الرئيسي في تسوية الوضع، وأشار إلى أن الصين تدعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودول أخرى، كما أعرب عن أمله في أن يواصل الطرفان التمسك بمسار وقف إطلاق النار و"سير كل منهما بملاقاة الآخر".وأشادت بكين بجهود إسلام آباد في تسهيل وقف إطلاق النار المؤقت بين وطهران، واستضافة محادثات إسلام آباد في أبريل الماضي.وتصاعدت التوترات الإقليمية في 28 فبراير الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على ، مما دفع إلى الرد بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت وحلفاء واشنطن في ، وإغلاق .ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل بوساطة باكستانية، ثم مدده الرئيس الأمريكي لأجل غير مسمى لاحقا، وقال السبت الماضي إن الاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب تم التفاوض عليه "باستفاضة" وهو في انتظار اللمسات النهائية.