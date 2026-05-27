"إسرائيل" تعلن استهداف قائد القسام الجديد

وجاء في البيان المشترك أن الغارة نُفذت بتوجيه من نتنياهو وكاتس، مشيرا إلى أن عودة يُعد أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان يشغل منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للحركة خلال الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان من القسام حتى الآن.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي تأكيده مقتل من أطلق عليه "قائد القسام الجديد" في هجوم للجيش في قطاع ، كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن عملية اغتيال عودة قد "تمت بنجاح".وأفادت الجزيرة نقلا عن مصدر في بارتقاء 3 شهداء وإصابة أكثر من 20 شخصا في الغارات الإسرائيلية على حي الرمال غربي مدينة غزة.من جهته قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن حي الرمال تعرض لحزام ناري من قبل قوات الاحتلال وأن فرق الجهاز تواصل جهودها لانتشال الضحاياوأوضحت الجزيرة بأن سرعة إصدار البيان من قبل الجانب الإسرائيلي، تشي بأن هناك ما يكفي من المعلومات لتأكيد عملية الاستهداف.ووفقا للادعاءات الإسرائيلية، تم تعيين عودة قبل نحو أسبوع خلفا لعز الدين الحداد، الذي أعلنت اغتياله في غارة على القطاع منتصف الشهر الجاري.وبحسب ما ورد في البيان الإسرائيلي، فإن عودة كان مسؤولا عن "مقتل واختطاف وإصابة العديد من المواطنين والجنود الإسرائيليين".وختم نتنياهو وكاتس في بيانهما: "نهنئ الجيش الإسرائيلي وجهاز على الجهد المتواصل لتصفية أعدائنا، سنواصل ملاحقة كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وعاجلا أم آجلا، ستصل إسرائيل إليهم جميعا".