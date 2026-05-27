إيران تعيد فتح مطار تبريز الدولي

وأوضح المتحدث أن المطار عاد إلى الخدمة بأيدي خبراء إيرانيين، مشيرا إلى أن إعادة الافتتاح ستتم اليوم الأربعاء 27 مايو.ويعد مطار تبريز ثالث أكثر مطارات ازدحاما بالمسافرين، حيث يُسيّر رحلات جوية إلى 9 وجهات خارجية.وكان المطار قد تعرض لأضرار جسيمة خلال الهجمات التي شنتها وإسرائيل على إيران في إطار الحرب الدائرة منذ 28 فبراير 2026، والتي استهدفت البنى التحتية الحيوية في البلاد بما فيها المطارات والقواعد العسكرية والمنشآت النووية.وقد أدى القصف إلى توقف المطار عن الخدمة بشكل كامل، وتعطل حركة الملاحة الجوية من وإلى إيران.