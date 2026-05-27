الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أمينة حاف
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يحدد موعد إجراء انتخابات الرئاسة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565288-639154735126823913.jpg
طهران تضع "شروطاً خمسة" للتفاوض وتتوعد بـ"مقبرة المعتدين"
دوليات
2026-05-27 | 06:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
274 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
قال مسؤولون إيرانيون إن
طهران
وضعت شروطا واضحة لأي اتفاق محتمل مع
الولايات المتحدة
، مؤكدين جاهزية القوات الإيرانية للرد على أي هجوم جديد، رغم استبعاد سيناريو عودة الحرب المباشرة بين الطرفين.
وقال مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية
علي أكبر ولايتي
، إن "خطنا الأحمر واضح هذه المرة"، مضيفا أن "الأوراق والتوقيعات وحدها ليست ضمانا لأي اتفاق محتمل".
واعتبر ولايتي -في بيان على منصة إكس- أن "الضامن الحقيقي لأي اتفاق مع
الولايات المتحدة
هو
مضيق هرمز
".
وفي السياق ذاته، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن عضو لجنة
الأمن القومي
والسياسة الخارجية في
البرلمان الإيراني
اللواء أمير حياة مقدم قوله إن
طهران
لديها 5 شروط للتفاوض تشمل:
دفع تعويضات عن أضرار الحرب
الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
رفع العقوبات عن
إيران
وقف الحرب على جميع الجبهات
قبول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز
وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلنت
القيادة المركزية الأمريكية
(سنتكوم) -أمس الثلاثاء- شن غارات ليلية استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب في جنوب إيران.
في المقابل، اتهمت طهران
واشنطن
بانتهاك وقف إطلاق النار، معتبرة أن الضربات الأمريكية تمثل تصعيدا خطيرا وتجاوزا للاتفاقات القائمة، ومتوعدة بالرد على هذه الهجمات.
وقالت
وزارة الخارجية الإيرانية
إن "الجيش الإرهابي الأمريكي، مواصلا أعماله غير القانونية وغير المبررة منذ وقف إطلاق النار، ارتكب خلال الساعات الـ48 الماضية انتهاكا جسيما لوقف إطلاق النار في منطقة هرمزغان"، من دون تحديد طبيعة الحادث.
تجدد العمليات العسكرية
وفي هذا الصدد، قال مسؤول في
الحرس الثوري
الإيراني إن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة "ضئيل"، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد القوات الإيرانية لمواجهة أي هجوم جديد عليها.
ونقلت وكالة
تسنيم
عن نائب قائد
القوات البحرية
في الحرس الثوري
محمد أكبر
زاده، قوله إن "احتمال عودة الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو، والقوات المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة".
وأضاف أن إيران سترد على أي هجوم جديد، مؤكدا أن "المنطقة الممتدة من تشابهار إلى ماهشهر ستتحول إلى "مقبرة للمعتدين"، في إشارة إلى المناطق الساحلية الإيرانية المطلة على
الخليج
وبحر العرب.
تفاؤل أمريكي
على الجانب الآخر، نقلت شبكة "إن بي
سي نيوز
" عن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قوله إنه متفائل للغاية بأن توافق إيران، ضمن أي اتفاق محتمل، على عدم تطوير أسلحة نووية.
وأضاف أن السؤال الصعب يتمثل فيما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على آلية إنفاذ ورقابة تمنح واشنطن الثقة بأنهم لن ينتهكوا الاتفاق مستقبلا.
وتأتي هذه التطورات في سياق اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاقه مجددا إلى مواجهة أوسع، والحرص على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الطرفين.
و
تقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
طهران تنفي التفاوض المباشر مع واشنطن وتصف المطالب الأمريكية بـ "غير المنطقية"
06:00 | 2026-03-30
طهران تضع اللمسات الأخيرة لوفد "مفاوضات الجمعة"
05:29 | 2026-04-08
عضو بفريق التفاوض الإيراني يكشف الشروط التي "أفشلت" المفاوضات
15:31 | 2026-04-12
طهران تشيد بموقف البابا وتصفه بـ"الشجاع"
18:12 | 2026-04-13
طهران تضع "شروطاً خمسة" للتفاوض
وتتوعد بـ"مقبرة المعتدين"
القيادة المركزية الأمريكية
وزارة الخارجية الإيرانية
البرلمان الإيراني
الولايات المتحدة
القيادة المركزية
علي أكبر ولايتي
وزارة الخارجية
القوات البحرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق
سياسة
29.25%
03:03 | 2026-05-26
5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق
03:03 | 2026-05-26
روسيا تحذر: العالم اقترب من كارثة شاملة
دوليات
24.57%
14:02 | 2026-05-26
روسيا تحذر: العالم اقترب من كارثة شاملة
14:02 | 2026-05-26
تربية الكرخ الثانية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي/ الدور الأول
محليات
24.06%
02:09 | 2026-05-26
تربية الكرخ الثانية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي/ الدور الأول
02:09 | 2026-05-26
أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي: الرد حتمي وحاسم
دوليات
22.12%
03:15 | 2026-05-26
أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي: الرد حتمي وحاسم
03:15 | 2026-05-26
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
الأكثر مشاهدة
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
13:00 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
ناس وناس
ساحة الميدان بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-05-26
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
صباحكم أحلى مع سلمى
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
02:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
طل الصباح
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
00:30 | 2026-05-25
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٣ الى ٢٩ أيار ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-05-21
اخترنا لك
نماذج مصغرة لمسيّرات "شاهد" تظهر في شوارع طهران
08:09 | 2026-05-27
"إسرائيل" تنشر "قائمة اغتيالات" لقادة حماس وتعلن استهداف 15 قيادياً
07:01 | 2026-05-27
نائب ترامب: "آليات التنفيذ" هي السؤال الأصعب في اتفاقنا مع إيران
06:06 | 2026-05-27
من 165 جنسية.. السعودية تعلن أعداد الحجاج لهذا العام
05:25 | 2026-05-27
إيران تعيد فتح مطار تبريز الدولي
02:14 | 2026-05-27
"إسرائيل" تعلن استهداف قائد القسام الجديد
01:53 | 2026-05-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.