"إسرائيل" تنشر "قائمة اغتيالات" لقادة حماس وتعلن استهداف 15 قيادياً

والأربعاء أعلنت " " اغتيال عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس في ، وذلك بعد اغتيال سلفه الحداد في وقت سابق من شهر مايو الجاري، رغم سريان وقف لإطلاق النار.ويعد عودة رابع قائد عسكري في حماس تعلن "إسرائيل" اغتياله منذ بدء حرب غزة، حيث استهدفت بشكل ممنهج قادة الحركة في القطاع والمنطقة.وضمت القائمة التي كشفت عنها إسرائيل، الأربعاء، 16 قياديا عسكريا لحماس، اغتيل منهم 15.والقادة المغتالون هم ويحيى السنوار ومروان عيسي ورائد حسين سعد وأحمد الغندور ومحمد السنوار ورافع سلامة ومحمد شبانة ورائد ثابت وغازي أبو طماعة وأيمن صيام وحذيفة الكحلوت وأيمن ، بالإضافة إلى عودة والحداد. كما تضمنت القائمة قياديا حيا هو .ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة في أكتوبر 2025، استشهد 910 أشخاص بضربات إسرائيلية، وفق في القطاع.ولا تزال "إسرائيل" تسيطر على نحو 60 بالمئة من قطاع غزة، بما في ذلك جميع مداخل القطاع ومخارجه، بينما يتركز السكان على شريط ساحلي ضيق.