نماذج مصغرة لمسيّرات "شاهد" تظهر في شوارع طهران

نصب الطالب الإيراني سيباهفاند خيمته الصغيرة في إحدى ساحات اليوم الأربعاء، مع ملصقات دعائية ومواده اللافتة.وقال سيباهفاند في حديث لوكالة " ": "جميع الإيرانيين فخورون بهذه الطائرة بدون ، خاصة لأن دولا أخرى بدأت في استخدام نسخ مطورة منها".وأضاف الطالب الإيراني: "إذا كنت مهتما، يمكنني مشاركة ملف الطباعة ثلاثية الأبعاد عبر تطبيق تلغرام، لكي تتمكن أيضا من طباعة نماذج مماثلة"، وتابع تلوين النماذج المصغرة للطائرات.وأضاف للمراسل: "خذ نموذجا واحدا هدية مجانية من كل قلبي".أصبحت الطائرات الإيرانية الانتحارية بدون طيار من نوع "شاهد"، والتي تتميز بانخفاض تكلفة إنتاجها، لغزا حقيقيا لكل من والولايات المتحدة اللتين هاجمتا ، إذ لم يتمكنا من إيجاد طريقة فعالة لمكافحتها.وكان للولايات المتحدة لدى " "، ، قد أعلن أن تبحث عن طرق جديدة لمكافحة الطائرات بدون طيار، لأن التقنيات الحالية لا تثبت فعاليتها ضد الطائرات الإيرانية الانتحارية.