"الجيش الإسرائيلي" يوجه بإخلاء مدينة صور في لبنان

وجاء توجيه الجيش الإسرائيلي "بالإخلاء العاجل لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها تمهيداً لتنفيذ عمليات قصف".ويوم امس، أعلن الإسرائيلي ، عن تعميق العمليات العسكرية في .وقال نتنياهو، "قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان، الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني".وأضاف أن "الجيش يسيطر على مواقع إضافية في "، مردفا "نعمل على إيجاد حلول لقضية مسيرات المفخخة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، امس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر.