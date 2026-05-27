من أوائل المؤسسين للعمل العسكري.. حماس تنعى "محمد عودة"

وقالت الحركة في بيان "بكلّ معاني الفخر والاعتزاز، وبمزيدٍ من الإيمان والتسليم والصَّبر والثبات، ومواصلة مسيرة التضحية والجهاد، على درب الدفاع عن الأرض والمقدسات، ننعى إلى شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، القائد القسامي الكبير البطل الشهيد: محمَّد عودة (أبا عمرو) الذي ارتقى إلى ربّه شهيداً، مساء أمس الثلاثاء 26 أيَّار/ مايو، الموافق 9 ذي الحجَّة 1447هــ، في يوم عرفة المبارك، برفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف غادر استهدف بناية سكنية بمدينة غزَّة، في محاولة يائسة للنيل من صمود وإرادة شعبنا ومقاومته، وفي انتهاك سافر لكل القيم والأعراف والقوانين والشرائع السماوية".وأشارت إلى أن "القائد الراحل كانت له مسيرة ممتدة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، حيث كان من الرَّعيل الأوَّل المؤسِّس للعمل الجهادي والعسكري، وكانت له بصمات واضحة في كل مراحله ومحطّاته ، حتى طوفان الأقصى".وأصابت غارة أمس الثلاثاء الطوابق الثلاثة العليا من مبنى الكيالي في وسط مدينة ، حيث كانت الشوارع مكتظة بالمتسوقين استعداداً لعيد الأضحى.وقال شهود إن خمسة صواريخ على الأقل أصابت المبنى في وقت شبه متزامن ومن اتجاهات مختلفة.