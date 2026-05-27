البيت الأبيض ينفي التقارير الإيرانية بشأن مذكرة التفاهم

وذكر ، أن تقارير وسائل الإعلام التي تسيطر عليها بشأن مذكرة التفاهم "غير صحيحة ومختلقة بالكامل".وأضاف "يجب عدم تصديق أي شيء ينشره الإعلام الإيراني".وكانت قد كشفت والتلفزيون الإيرانية، عن وثيقة أولية غير رسمية تتضمن إطاراً من 14 بنداً لتفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة، فيما أكدت أن الإطار العام للمذكرة “لم يُنجز بعد”، وأن لن تتخذ أي خطوة من دون “آلية ملموسة للتأكد” من تنفيذ التعهدات.وذكرت الهيئة، أن مسودة مذكرة التفاهم تنص على انسحاب القوات العسكرية الأميركية من محيط إيران ورفع الحصار البحري، مقابل تولي طهران إدارة حركة السفن عبر بالتعاون مع سلطنة عُمان.وأضافت، أن إيران تتعهد بإعادة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال مدة أقصاها شهر واحد، مشيرة إلى أن السفن العسكرية غير مشمولة ضمن مسودة الاتفاق.وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن التفاهم المقترح يفترض أن تتولى إيران إدارة حركة الملاحة في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عُمان، مع استثناء السفن العسكرية من الترتيبات، لافتاً إلى أن طهران تشدد على ضرورة وجود “آلية تحقق” قبل تنفيذ أي التزامات.وتنص المسودة أيضاً على أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، فسيجري اعتماد الاتفاق بصفة قرار ملزم من .وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن مذكرة التفاهم الناشئة جاءت نتيجة محادثات غير مباشرة انطلقت عقب الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، مع اضطلاع باكستان بدور الوسيط الرئيسي بين طهران وواشنطن.