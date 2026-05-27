بعد انذار الاخلاء.. الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تشن هجمات على مراكز قيادة لحزب الله في ".وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تحذيرا واسعا بإخلاء مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها.ويوم امس، أعلن الإسرائيلي ، عن تعميق العمليات العسكرية في .وقال نتنياهو، "قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان، الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني".وأضاف أن "الجيش يسيطر على مواقع إضافية في جنوب لبنان"، مردفا "نعمل على إيجاد حلول لقضية مسيرات المفخخة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، امس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر.