https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-565413-639154974120890601.jpg
بعد صور.. إسرائيل تدعو سكان جنوب لبنان للإخلاء شمال نهر الزهراني
دوليات
2026-05-27 | 12:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
146 شوهد
أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنذارا عاجلا إلى سكان
جنوب لبنان
، دعاهم فيه إلى الإخلاء نحو شمال نهر
الزهراني
.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن دعوته تأتي في ظل ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل
حزب الله
"، مضيفا أنه سيعمل ضده "بقوة شديدة" خلال الفترة المقبلة.
وحث البيان سكان القرى والبلدات في الجنوب اللبناني على عدم الاقتراب من عناصر الحزب أو منشآته أو وسائله القتالية.
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية استهدفت ما وصفها بـ"مراكز قيادة تابعة لحزب الله" في مدينة صور
جنوب لبنان
.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تشن هجمات على مراكز قيادة لحزب الله في
منطقة صور
".
وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تحذيرا واسعا بإخلاء مدينة صور جنوب
لبنان
والمخيمات والأحياء المحيطة بها.
ويوم امس، أعلن
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، عن تعميق العمليات العسكرية في لبنان.
وقال نتنياهو، "قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان، الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني".
وأضاف أن "الجيش يسيطر على مواقع إضافية في جنوب لبنان"، مردفا "نعمل على إيجاد حلول لقضية مسيرات حزب الله المفخخة".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، امس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر.
مقالات ذات صلة
إسرائيل تنذر سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان: اخلوا منازلكم فوراً
07:42 | 2026-05-19
حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات ميركافا و"إسرائيل" تنذر سكان 80 قرية جنوب لبنان
06:37 | 2026-04-20
"إسرائيل" تنذر سكان 4 بلدات جنوبي لبنان: ابتعدوا ألف متر
09:01 | 2026-05-17
لبنان.. جيش الاحتلال يُنذر سكان جنوب الليطاني بالإخلاء الفوري والتوجه شمالاً
06:23 | 2026-03-04
5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق
5 فصائل تستعد لنزع سلاحها في العراق
روسيا تحذر: العالم اقترب من كارثة شاملة
14:02 | 2026-05-26
14:02 | 2026-05-26
14:02 | 2026-05-26
تربية الكرخ الثانية تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي/ الدور الأول
02:09 | 2026-05-26
02:09 | 2026-05-26
02:09 | 2026-05-26
أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي: الرد حتمي وحاسم
03:15 | 2026-05-26
03:15 | 2026-05-26
03:15 | 2026-05-26
مايك السومرية
ناس وناس
أجواء عيد الأضحى ٢٠٢٦ من شارع المتنبي - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤٥ | الموسم 9
04:00 | 2026-05-27
عشرين
الاستثمار .. مزاحمة سياسية وتعثرات اقتصادية - عشرين م٥ - الحلقة ٣٣ | الموسم 5
14:30 | 2026-05-26
العراق في دقيقة 26-05-2026 | 2026
نشرة ٢٦ آيار ٢٠٢٦ | 2026
Live Talk
منصات التواصل الاجتماعية ودورها في نشر الوعي وتطوير الذات - Live Talk م٢ - الحلقة ٣٣ | الموسم 2
11:00 | 2026-05-26
ماذا تغير؟ 25-5-2026 | 2026
هسه مال شنو؟ 25-5-2026 | 2026
الأبراج - بالمقلوب 21-5-2026 | 2026
علناً
دولة القانون في مواجة الكمين السياسي صراع الأجيال ونفوذ الأقوياء - الحلقة ١ | الموسم ٥
14:30 | 2026-05-21
ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان
15:31 | 2026-05-27
وزير الحرب الامريكي: مستعدون لعمل عسكري إذا لم نضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي
12:57 | 2026-05-27
ترامب: إيران ستتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب.. وسنبرم اتفاقاً أو “ننهي المهمة”
12:10 | 2026-05-27
لوفيغارو: الضربات على إيران كررت إخفاقات واشنطن في العراق
12:00 | 2026-05-27
بعد انذار الاخلاء.. الجيش الإسرائيلي يبدأ هجوما واسعا على مدينة صور اللبنانية
11:54 | 2026-05-27
تراجع حاد في أسعار النفط.. برنت عند 93 دولاراً للبرميل
11:12 | 2026-05-27
