بعد صور.. إسرائيل تدعو سكان جنوب لبنان للإخلاء شمال نهر الزهراني

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إن دعوته تأتي في ظل ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل "، مضيفا أنه سيعمل ضده "بقوة شديدة" خلال الفترة المقبلة.وحث البيان سكان القرى والبلدات في الجنوب اللبناني على عدم الاقتراب من عناصر الحزب أو منشآته أو وسائله القتالية.وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ غارات جوية استهدفت ما وصفها بـ"مراكز قيادة تابعة لحزب الله" في مدينة صور .وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن قواته "تشن هجمات على مراكز قيادة لحزب الله في ".وأصدر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تحذيرا واسعا بإخلاء مدينة صور جنوب والمخيمات والأحياء المحيطة بها.ويوم امس، أعلن الإسرائيلي ، عن تعميق العمليات العسكرية في لبنان.وقال نتنياهو، "قررنا تعميق العمليات العسكرية في لبنان، الجيش يعمل بقوات كبيرة في لبنان ويسيطر على مواقع مشرفة ويقوم بتحصين الحزام الأمني".وأضاف أن "الجيش يسيطر على مواقع إضافية في جنوب لبنان"، مردفا "نعمل على إيجاد حلول لقضية مسيرات حزب الله المفخخة".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، امس الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية برية في لبنان تتجاوز الخط الأصفر.