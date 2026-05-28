ريال مدريد يحدد موعد إجراء انتخابات الرئاسة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
بعد إيران.. حليف أردوغان يتحدث عن استهداف تركيا
دوليات
2026-05-28 | 02:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
542 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
حذر دولت بهتشلي، زعيم حزب
الحركة القومية
والحليف السياسي للرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
، من أن التصريحات والتهديدات التي توجهها القوى العالمية اليوم ضد
إيران
، ستستهدف
تركيا
غدا.
وخلال كلمته في حفل توزيع شهادات الدورة الـ23 لمدرسة السياسة والقيادة التابعة لحزبه، أوضح بهتشلي أن هناك أطرافا ومنصات تفتقر إلى الوعي التاريخي تعلن صراحة أن
تركيا
هي الهدف التالي بعد
إيران
.
ووصف مبادرة حل الأزمة الكردية في تركيا بأنها "سياسة دولة تقرأ روح العصر"، محذرا من أن أي خطوة لا تتخذ في وقتها المناسب ستتحول إلى عبء ثقيل تتحمله الأجيال القادمة على ظهورها.
وتطرق بهتشلي إلى المسار الذي تم إطلاقه في إطار حل القضية الكردية، مستخدما بكثافة "استعارة
الصحراء
" لتوصيف الواقع الراهن، مشبها الوضع العالمي والمسارات الإقليمية والتطورات السياسية الداخلية بـ "الصحراء"، موضحا أنها مساحة من عدم اليقين وفقدان الأمن، حيث يصعب فيها تحديد الاتجاه والوصول إلى الهدف أو العثور على الطريق الصحيح.
وأضاف بهتشلي: "بناءً على المسؤولية التي تفرضها علينا جغرافيتنا وتاريخنا، فإننا لا ننظر إلى الأحداث الجارية في العالم والمنطقة وبلدنا من منظور مصطلحات مثل مستحيل أو بلا حل".
واعتبر بهتشلي أن الوصول إلى "تركيا خالية من الإرهاب" هو مسؤولية تاريخية تم اتخاذها من أجل طمأنة ورفاهية الأجيال القادمة، مؤكداً أن الشرط الأساسي ليكون
القرن
الحادي والعشرون هو "قرن تركيا والأتراك" يكمن في تحقيق الوحدة والالتحام الداخلي.
وتابع قائلا: "إن الهدف ذو الأولوية الذي وضعناه نصب أعيننا هو تركيا بلا إرهاب. وهذا الهدف يمثل مشروع الأخوة للشعب التركي الذي يريد تحديد اتجاهه مستمعا إلى صوت أجداده وخبرته التاريخية، في ظل وضع عالمي يعاني من غياب التنبؤ والاضطراب، ويمكن وصفه باستعارة الصحراء".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
ترامب يهدد "بتدمير" سلطنة عمان
دوليات
27.23%
15:31 | 2026-05-27
بعد إرباك الليلة الماضية.. توضيح رسمي بشأن محطات الوقود ببغداد
محليات
04:41 | 2026-05-27
محليات
24.54%
04:41 | 2026-05-27
روسيا تحذر: العالم اقترب من كارثة شاملة
دوليات
24.24%
14:02 | 2026-05-26
بتوجيه من الزيدي.. المالية تتخلى عن دور "موزع الرواتب" وتتبنى رؤية 2035
محليات
08:51 | 2026-05-27
محليات
23.98%
08:51 | 2026-05-27
