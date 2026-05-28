ناشطون من أسطول الصمود: تعرضنا لاعتداءات جنسية في مراكز الاحتجاز الاسرائيلية

وأدلى المواطنان الكوريان الجنوبيان كيم آه-هيون، وكيم دونغ-هيون والمواطن الكوري الأمريكي جوناثان فيكتور لي، بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد بعد أيام من وصولهم إلى عقب إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي.واستقل الثلاثة سفينتي مساعدات متجهتين إلى قطاع قبل أن تعترضهم القوات الإسرائيلية وتحتجزهم. وقد أثيرت بعض مزاعم سوء المعاملة سابقا، لكن لدى الجنوبية نفت احتجاز الناشطين أو إساءة معاملتهم.وقالت كيم عن الأشخاص الذين سافروا معا "تعرض الرجال للتعذيب بالصواعق الكهربائية، بينما تعرضت النساء للتحرش والاعتداء الجنسي. كنا نسمع أصوات الجنود وهم يسخرون ويصدرون الأوامر، وأصوات المسافرين وهم يتعرضون للضرب. كانت الصرخات طويلة لدرجة أنها كانت خانقة".وأفادت بأن أحد البحارة أصيب برصاصة في فخذه لكنه ترك دون رعاية، بينما كانت الحاوية التي احتجزوا فيها مليئة بأشخاص مصابين بكسور في العظام لم يتلقوا أي علاج طبي.كما وصف كيم بالتفصيل الظروف المروعة التي احتجزوا فيها قائلا إنه كان يسمع أصوات تعذيب الناس والاعتداء الجنسي المستمر.وقال "لقد تعرضنا للضرب مرات لا تحصى على مدى خمس إلى عشر دقائق، وكان هناك نزيف مستمر من أيدينا التي كانت مربوطة بأربطة الكابلات".بدوره قال لي إن الكثيرين أجبروا على مشاهدة الاعتداء على زملائهم، وتعرضوا لإصابات خطيرة جراء القنابل الصوتية والرصاص القماشي غير القاتل. وادعى لي نفسه أنه أصيب بكسر في أحد أضلاعه نتيجة تعرضه للضرب والصعق الكهربائي من قبل الجنود.وقال ليم سانغ-هيوك، مدير مستشفى ، خلال المؤتمر الصحفي إن الفحص الطبي أظهر إصابة كيم بانحلال الريبدات، وإصابة كيم بثقب في طبلة الأذن وإصابة لي بكسر في وعلامة دائرية ناتجة عن استخدام جهاز الصعق الكهربائي.