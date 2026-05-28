اكتشاف فيروس عملاق "متخف" في مدينة يابانية

ويعود اسم الفيروس إلى الكلمة اللاتينية furtivus التي تعني "مخفي" أو "متخف"، في إشارة إلى صعوبة التعرف عليه وعزله أثناء التحليل الأولي للعينة.ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الحديثة لفيروسات عملاقة أخرى، من بينها فيروس "أوشيكوفيروس"، الذي اكتشفه بعض الباحثين أنفسهم في وقت سابق من هذا العام.وتعرف الفيروسات العملاقة بأنها تمتلك جينومات كبيرة ومعقدة مقارنة بالفيروسات التقليدية، وتتميز بقدرات بيولوجية غير معتادة تجعلها أقرب في بعض خصائصها إلى الكائنات الحية المعقدة، رغم بقائها خارج التصنيف التقليدي لـ"شجرة الحياة".ورغم أن جميع الفيروسات تعتمد على إصابة الخلايا الحية للتكاثر، فإن هذا النوع من الفيروسات يُظهر تنوعا لافتا في أساليب التعامل مع الخلايا المضيفة.ويشير الباحث ماساهارو تاكيمورا من للعلوم إلى أن هذه الفيروسات "تنتمي إلى المجموعة نفسها، لكنها تستخدم نواة الخلية بطرق مختلفة"، مضيفا أن فهم هذه الآليات قد يكشف أبعادا جديدة حول طبيعة الفيروسات ودورها في النظام البيولوجي.ويتميّز "فورتيفوفيروس" بخصائص تجعله حالة استثنائية بين الفيروسات العملاقة، إذ أظهر التحليل الجيني أنه يقع في منطقة وسطى بين مجموعتين مختلفتين من هذه الفيروسات، تختلفان بشكل واضح في حجم جينوماتها.