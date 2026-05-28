عقوبات أوروبية على أفراد ومنظمات لتورطهم بالاستيطان الإسرائيلي

ووفقا للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تم فرض العقوبات على حركة الاستيطان "نهالا" ومديرتها دانييلا فايس، والمنظمة غير الحكومية الإسرائيلية ريغافيم ومديرها مئير دويتش، والمنظمة غير الحكومية هاشومير يوش ورئيسها أفيخاي سويس، وجمعية أمانة التعاونية التابعة لحركة مستوطنات غوش إيمونيم.وجرت الإشارة إلى أن الأفراد والمنظمات المستهدفة بالعقوبات مسؤولون عن "انتهاكات جدية ومنهجية لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في " لنهر ، ولا سيما انتهاكات حقوق الملكية والخصوصية وحرية الدين والحق في التعليم.وتم فرض العقوبات في إطار النظام العالمي الشامل للاتحاد الأوروبي لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان، وتشمل العقوبات الشخصية التي يفرضها تجميد الأصول وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.