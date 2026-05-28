لبنان: الاعتداءات الإسرائيلية ترقى إلى عقاب جماعي

وقال سلام في تدوينة على منصة "إكس": "لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها منطقتي صور والنبطية وتدمير معالمها التاريخية، ولا التهديدات المستمرة التي تطال أهلنا الآمنين فيها، ولا الدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وترك أرزاقهم".وأفاد رئيس الحكومة بأن ذلك يرقى إلى العقاب الجماعي الذي تدينه كل والشرائع الدولية.وذكر سلام أن ذلك يجعلهم أكثر تمسكا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بما يسمح بعودة كل النازحين إلى ديارهم بأمن وكرامة.وأكد رئيس الحكومة أنهم مستمرون في حشد كل الدعم العربي والدولي لتحقيق وقف إطلاق النار، وشدد على أن هذا واجب وطني وحق ثابت لن نساوم عليه تحت أي ظرف.