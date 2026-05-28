بينهم متوفون.. واشنطن تزيل 76 شخصا وكيانا من قائمة عقوباتها

ومن بين الأهداف المرفوعة 39 شخصا متوفى، و14 شخصا أو سفينة تعتبر غير عاملة، و13 شركة تمّ حلّها، وأخيرا نحو عشرة أهداف لا تملك معلومات كافية عنها.وأوضح خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أنّ "العقوبات ليست مصممة لتكون أبدية، فعلى سبيل المثال، خففنا عقوباتنا على وفنزويلا لتكون أكثر انسجاما مع سياستنا الدولية ومصالحنا الأمنية".وكان سكوت بيسنت أعلن الأسبوع الماضي أن الإدارة ستراجع نظام العقوبات لجعله أكثر كفاءة واستهدافا.وتفرض عقوبات على أكثر من 18 ألف شخص أو كيان، تشمل شركات عامة وخاصة وسفنا تجارية.وعدد من العقوبات المرفوعة يعود إدراجها إلى مطلع العقد الأول من الحادي والعشرين، عندما بدأت الولايات المتحدة في استخدام هذا النوع من الأدوات لمكافحة المنظمات المصنفة "إرهابية" في أعقاب هجمات 2001.