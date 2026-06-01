ترامب يوسع مهام توم برّاك: مبعوثاً خاصاً للعراق وسوريا بجانب سفارته في تركيا

وجاء إعلان في منشور على منصته تروث سوشيال، حيث أشاد ببرّاك، واصفا أداءه بـ"المتميز"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيواصل العمل "بدعم كامل من " في إطار مهامه الجديدة، إلى جانب دوره كسفير للولايات المتحدة في .وأردف الرئيس الأمريكي أن تعيين برّاك مبعوثا خاصا إلى والعراق يأتي في سياق "تعزيز العلاقات المتنامية" مع حكومتي البلدين، مضيفا أن إدارته "تقدر كثيرا" جهوده واستعداده المستمر لخدمة .روبيو يعلن انتهاء مهام برّاكلكنّ هذا الإعلان جاء بعد يوم من تصريحات مناقضة لروبيو، التي أوحت بدورها أن التكليف الرسمي لبرّاك كمبعوث خاص إلى سوريا قد انقضى مع حلول موعد انتهاء "صلاحية المسمى الوظيفي".وقال روبيو في منشور على منصة إكس -السبت- إن برّاك أدى "دورا لا يُقدر بثمن" خلال فترة عمله مبعوثا إلى سوريا، مضيفا أنه رغم انتهاء الصفة الرسمية، فإنه "سيستمر في أداء دور محوري داخل في كل من سوريا والعراق".كما شدد على أن خبرة برّاك وعلاقاته الواسعة في المنطقة تجعله عنصرا محوريا في إستراتيجية الإدارة تجاه الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.ويأتي هذا التباين في التصريحات في وقت يواصل فيه برّاك أداء دور نشط في مقاربة للملف السوري، بما في ذلك الانخراط في جهود تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، إضافة إلى الوساطة بين بقيادة الشرع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).وكان برّاك قد عُين مبعوثا خاصا إلى سوريا في مايو/أيار 2025، بالتوازي مع استمرار مهامه الرسمية سفيرا للولايات المتحدة لدى .