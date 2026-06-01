إصابة 4 جنود إسرائيليين بانفجار طائرة مسيرة
المزيد
ترامب يوسع مهام توم برّاك: مبعوثاً خاصاً للعراق وسوريا بجانب سفارته في تركيا
دوليات
2026-06-01 | 04:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
109 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، أن سفير
واشنطن
لدى
تركيا
توم برّاك
سيُعين مبعوثا رئاسيا خاصا لكل من
سوريا
والعراق، وذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
المناقض عن انتهاء مهمته كمبعوث خاص لسوريا.
وجاء إعلان
ترامب
في منشور على منصته تروث سوشيال، حيث أشاد ببرّاك، واصفا أداءه بـ"المتميز"، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيواصل العمل "بدعم كامل من
وزارة الخارجية الأمريكية
" في إطار مهامه الجديدة، إلى جانب دوره كسفير للولايات المتحدة في
أنقرة
.
وأردف الرئيس الأمريكي أن تعيين برّاك مبعوثا خاصا إلى
سوريا
والعراق يأتي في سياق "تعزيز العلاقات المتنامية" مع حكومتي البلدين، مضيفا أن إدارته "تقدر كثيرا" جهوده واستعداده المستمر لخدمة
الولايات المتحدة
.
روبيو يعلن انتهاء مهام برّاك
لكنّ هذا الإعلان جاء بعد يوم من تصريحات مناقضة لروبيو، التي أوحت بدورها أن التكليف الرسمي لبرّاك كمبعوث خاص إلى سوريا قد انقضى مع حلول موعد انتهاء "صلاحية المسمى الوظيفي".
وقال روبيو في منشور على منصة إكس -السبت- إن برّاك أدى "دورا لا يُقدر بثمن" خلال فترة عمله مبعوثا إلى سوريا، مضيفا أنه رغم انتهاء الصفة الرسمية، فإنه "سيستمر في أداء دور محوري داخل
إدارة ترامب
في كل من سوريا والعراق".
كما شدد على أن خبرة برّاك وعلاقاته الواسعة في المنطقة تجعله عنصرا محوريا في إستراتيجية الإدارة تجاه الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التباين في التصريحات في وقت يواصل فيه برّاك أداء دور نشط في مقاربة
واشنطن
للملف السوري، بما في ذلك الانخراط في جهود تتعلق بتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق، إضافة إلى الوساطة بين
الحكومة السورية
بقيادة
الرئيس أحمد
الشرع وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وكان برّاك قد عُين مبعوثا خاصا إلى سوريا في مايو/أيار 2025، بالتوازي مع استمرار مهامه الرسمية سفيرا للولايات المتحدة لدى
تركيا
.
مقالات ذات صلة
ترامب يعلن تعيين توم براك مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى العراق
10:14 | 2026-05-31
استمراره في قيادة ملف العراق.. واشنطن تنهي مهام توم باراك مبعوثاً خاصاً لسوريا
01:35 | 2026-05-30
صندوق استرداد الأموال يكشف حصيلة المبالغ المعادة وحجم المحجوز في تركيا والأردن وسوريا
07:00 | 2026-03-15
الداخلية السورية تعلن القبض على متورطين في الاعتداء على السفارة الإماراتية
01:25 | 2026-04-06
