أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، عن دوي انفجار قرب جزيرة "خارك" الإيرانية.

وقالت ، "دوي انفجار قرب جزيرة خارك والأسباب والموقع الدقيق لا يزالان مجهولين".

الى ذلك، قالت ، "أصوات الانفجارات في جزيرة خارك ناجمة عن تفجير ذخائر غير منفجرة".

يُذكر أن الحرب بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد بدأت في 28 فبراير 2026، وأسفرت عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص وفق التقديرات الأولية، وفي 8 أبريل، أعلنت وطهران التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، تم تمديدها لاحقا.



ومع ذلك، لا تزال الهدنة هشة، حيث يتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاكها. وقد أعلن في وقت سابق أن وقف إطلاق النار بات "في الإنعاش"، مشيرا إلى أن فرص نجاحه لا تتجاوز واحدا بالمئة.