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"قصيرة وحادة".. نتنياهو يكشف عن مكالمة هاتفية مع الشرع
دوليات
2026-10-15 | 15:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
سكاي نيوز عربية
209 شوهد
كشف
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
أنه أجرى محادثة هاتفية "قصيرة وحادة" مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أكثر من عام.
وجاءت المكالمة، وفقا لنتنياهو، عقب قصف
إسرائيل
لوزارة الدفاع السورية وتوجيه ضربات قرب القصر الرئاسي في دمشق، في يوليو 2025.
ويعد هذا الإعلان أول تقرير عن إجراء محادثة بين نتنياهو والشرع، الذي تولى السلطة أواخر عام 2024 بعد إطاحة
بشار الأسد
.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر لحزب "
الليكود
" مخصص للطائفة الدرزية: "اتصلت بالشرع. كانت محادثة قصيرة للغاية وحادة جدا. وتوقفت على إثرها عمليات المذبحة (التي كانت تستهدف الدروز في سوريا)".
وذكرت إسرائيل وقتها أن "القصف كان يهدف إلى حماية الدروز في جنوب
سوريا
"، في ظل صراع طائفي شهدته محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.
وأضاف نتنياهو أمام الحضور في المؤتمر: "سأبذل قصارى جهدي لحماية إخواننا وإخوانكم".
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