"قصيرة وحادة".. نتنياهو يكشف عن مكالمة هاتفية مع الشرع

وجاءت المكالمة، وفقا لنتنياهو، عقب قصف لوزارة الدفاع السورية وتوجيه ضربات قرب القصر الرئاسي في دمشق، في يوليو 2025.ويعد هذا الإعلان أول تقرير عن إجراء محادثة بين نتنياهو والشرع، الذي تولى السلطة أواخر عام 2024 بعد إطاحة .وقال نتنياهو خلال مؤتمر لحزب " " مخصص للطائفة الدرزية: "اتصلت بالشرع. كانت محادثة قصيرة للغاية وحادة جدا. وتوقفت على إثرها عمليات المذبحة (التي كانت تستهدف الدروز في سوريا)".وذكرت إسرائيل وقتها أن "القصف كان يهدف إلى حماية الدروز في جنوب "، في ظل صراع طائفي شهدته محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية.وأضاف نتنياهو أمام الحضور في المؤتمر: "سأبذل قصارى جهدي لحماية إخواننا وإخوانكم".