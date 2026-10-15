​سوريا ترد على نتنياهو بعد حديثه عن اتصاله بالشرع

وأكد مصدر مسؤول في في بيان صادر عن وكالة " "، اليوم الخميس، أن "المكون الدرزي في محافظة السويداء هو الجزء الأصيل الذي لا يتجزأ من النسيج الوطني للجمهورية العربية السورية، ويرفض تسييسه أو إقحامه في الدعايات والانتخابات الإسرائيلية".وأوضح المصدر أن "الدور الإسرائيلي الكبير المخطط له استهدف السلم في محافظة السويداء في شهر يوليو من العام الماضي، عبر تسليح الميليشيا الخارجة عن القانون لافتعال العارمة واختلاق الذريعة لجر البلاد إلى أتون الحرب الواسعة"، وأكد إفشال تلك المحاولات، ورصد المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لزعزعة الاستقرار الحاصل في المحافظة.وبيّن المصدر أنه "تم في شهر يوليو من عام 2025 عبر الوساطة الأمريكية إيقاف القصف الإسرائيلي الذي أعاق تدخل الحكومة السورية لإنهاء ما جرى بين الدروز والبدو"، وأشار إلى مواصلة العمل بالوتيرة الثابتة مع الشركاء في والمملكة الأردنية لتطبيق خارطة الطريق الثلاثية لإعادة إدماج السويداء وفق السورية التي تضمن حقوق الأهالي والأمن والاستقرار.وطالب المصدر والولايات المتحدة ودول المنطقة بتحمل مسؤولياتهم والضغط على لتطبيق اتفاقية عام 1974 ومنعها من التدخل في للجمهورية العربية السورية.وكشف الإسرائيلي اليوم الخميس خلال المؤتمر مع ممثلي الدروز أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وأكد أن المكالمة أوقفت المجزرة.وقال نتنياهو إن المكالمة استغرقت الوقت القصير جدا، واتسمت بالحدة الشديدة، وتوقفت المجزرة على إثرها، وأضاف أن العمل يتعين القيام به، ولا يستطيع أن يروي كل شيء.