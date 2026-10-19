في اليمن.. معارك فوق كهبوب وصواريخ بالستية على مأرب

أعلنت ألوية الجنوبية، الاثنين، مقتل وإصابة المئات من الحوثيين، وإجبارهم على التراجع في جبهة كهبوب جنوب غربي ، عقب هجوم شنته الجماعة على مواقع القوات.





وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن تدمير عتاد عسكري للحوثيين، وإجبارهم على التراجع.



في المقابل، كانت مصادر يمنية قالت إن جماعة الحوثيين حققت تقدما ميدانيا في جبهات جبال كهبوب ومديرية المضاربة ورأس العارة، بعد تراجع قوات درع الوطن المنضوية ضمن القوات الحكومية.



وأكدت المصادر وقوع جنود من قوات درع الوطن أسرى بيد الحوثيين، من دون أن تحدد عددهم.



وتقع كهبوب ضمن محافظة لحج جنوبي ، وتضم سلسلة مرتفعات تطل على منطقة باب المندب، مما يمنحها أهمية استراتيجية.



وفي سياق متصل، أفادت مصادر يمنية أن الحوثيين استهدفوا مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط اليمن، بالصواريخ البالستية. وقالت ألوية في بيان، إن قواتها تصدت للهجوم الذي نفذه الحوثيون "عبر أنساق بشرية متتالية، خلال معركة شرسة استمرت ساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة".وأضاف البيان أن المواجهات أسفرت عن تدمير عتاد عسكري للحوثيين، وإجبارهم على التراجع.في المقابل، كانت مصادر يمنية قالت إن جماعة الحوثيين حققت تقدما ميدانيا في جبهات جبال كهبوب ومديرية المضاربة ورأس العارة، بعد تراجع قوات درع الوطن المنضوية ضمن القوات الحكومية.وأكدت المصادر وقوع جنود من قوات درع الوطن أسرى بيد الحوثيين، من دون أن تحدد عددهم.وتقع كهبوب ضمن محافظة لحج جنوبي ، وتضم سلسلة مرتفعات تطل على منطقة باب المندب، مما يمنحها أهمية استراتيجية.وفي سياق متصل، أفادت مصادر يمنية أن الحوثيين استهدفوا مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وسط اليمن، بالصواريخ البالستية.

وفي وقت سابق من الاثنين، كشفت السلطات المحلية في محافظة شبوة جنوبي اليمن، تفاصيل عن هجوم حوثي دام، أدى إلى مقتل العشرات.

ودانت السلطة المحلية بمحافظة شبوة "بأشد العبارات، الهجوم الذي شنته ميليشيات الحوثي، الإثنين، والذي تعرض خلاله مركز الشهيد أحمد السليماني التدريبي للقصف بعدد من الصواريخ البالستية".



وقالت سلطات شبوة إن الهجوم أسفر، حسب الإحصاءات الأولية، عن مقتل أكثر من 53 مجندا وإصابة أكثر من 200 آخرين من المجندين المستجدين في الأمن الداخلي، أثناء تلقيهم التدريب والتأهيل الأمني في المركز.



في المقابل، قالت جماعة الحوثي إن قواتها استهدفت معسكر العلم الذي "يديره ضباط سعوديون"، وفق بيانها، مؤكدة سقوط "عشرات القتلى والجرحى"، وحذرت الجماعة من الاستجابة لاستجلاب مقاتلين إلى ما سموه "محارق ".



وشبوة محافظة غنية بموارد الطاقة وتقع وسط الساحل الجنوبي لليمن، وتطل على ، وتضم محطة بلحاف للغاز الطبيعي المسال التي تشكل أكبر استثمار صناعي في البلاد.