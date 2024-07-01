حملة كبرى في العراق لتلقيح الماشية ضد الحمى القلاعية

وأفاد مدير عام دائرة البيطرة التابعة للوزارة الدكتور ثامر حبيب حمزة الخفاجي، بأن الحملة التي ستشمل جميع المحافظات باستثناء الإقليم، تستهدف تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بجميع الأعمار، ضد الحمى القلاعية، الذي عده من الأمراض الخطيرة على الثروة الحيوانية.من جانبه دعا مدير المستشفى البيطري في كركوك الدكتور صباح نوري حسن، فلاحي ومربي الماشية في المحافظة، إلى عدم الإحجام عن عملية التحصين، حفاظاً على الثروة الحيوانية كمصدر مهم من مصادر الإنتاج الغذائي والدخل القومي لكركوك والبلاد بأسرها، إضافة إلى حماية أنواع الماشية لديهم كونها مصدر معيشتهم، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وكانت تقارير أعدتها منظمة الفاو في الأمم المتحدة قبل أعوام، حملت مربي الماشية في بعض المحافظات مسؤولية تحويل مناطقهم إلى بؤر مرضية انطلقت منها إلى بقية المحافظات، نتيجة رفضهم تحصينها ضد الأمراض المعدية والسارية كالحمى القلاعية والإجهاض الساري والحمى النزفية.