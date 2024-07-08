في كربلاء.. اعتقال مشجع كروي بعد دعوى قضائية

أفاد مصدر أمني، الاثنين، اعتقال مشجع كروي في كربلاء بعد دعوى قضائية تخص وضع نادي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت مشجعا لنادي كربلاء بعد دعوى قضائية".



وكشف المصدر أن "سبب الدعوى بسبب انتقاد وضع النادي وتراجع مستواه في الدوري العراقي".