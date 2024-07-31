ازمة رواتب لفئة من الموظفين.. ومقترح لحلها

السومرية نيوز – محلي

كشف رئيس لجنة حقوق الانسان ارشد الصالحي، اليوم الأربعاء، عن وجود ازمة رواتب للموظفين في ديوان محافظة كركوك ورئاسة مجلس المحافظة، فيما قدم مقترحا لحل الازمة.

وقال الصالحي في مقطع فيديو اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "شكاوى وردتنا كرئيس للجنة حقوق الانسان من موظفي ديوان محافظة كركوك ورئاسة مجلس المحافظة بخصوص عدم صرف رواتبهم لوجود إجراءات وتبعات مالية لعدم وجود حكومة محلية في كركوك".

وأضاف الصالحي "اقدم مقترحا وسأخاطب رئيس الوزراء ووزارة المالية فيه، وهو تكليف رئيس الهيئة التنسيقية للمحافظات احمد الفتلاوي للمباشرة بالتوقيع على المذكرات وخاصة الرواتب".

وأضاف "اعطي الحق للموظفين كون الراتب مهم"، لافتا الى ان "هذا هو مبرر للإسراع في تشكيل حكومة محلية كي لا تبقى المحافظة في فراغ".