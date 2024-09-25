إصابة ثلاثة أشقاء بحريق داخل شقة جنوبي بغداد

أفاد أمني، مساء الأربعاء، بإصابة ثلاثة أشقاء بحريق داخل شقة جنوبي العاصمة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل شقة ضمن الرابعة وفرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة تماس كهربائي".

وأضاف أن "الحريق تسبب بإصابة ثلاثة أشقاء بينهم فتاة بحالات اختناق وحروق".