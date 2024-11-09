بغداد.. 4 حالات انتحار خلال 24 ساعة وصعقة كهربائية تنهي حياة ستيني

وقال لـ نيوز، ان "شاباً مواليد 2001 انتحر بأسلوب الشنق بواسطة حبل معلق بسقف الغرفة داخل داره ضمن قضاء النهروان، ولم تعرف أسباب الانتحار"، الى ان "خبير الادلة الجنائية اوصى بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".وبحادث منفصل، بين أن "رجلاً مواليد 55 أقدم على الانتحار بأسلوب شنق نفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل داره في منطقة الرابعة ضمن مقتربات البياع، وايضاً لم تعرف اسباب الانتحار"، مبينا أنه "بهذه الحالتين تعتبر تصل محاولات الانتحار الى 4 خلال 24 ساعة".وفي جانب اخر، أكد مصدر أمني، "مصرع رجل تولد 65 نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية وسقوطه من السلم اثناء العمل داخل داره ضمن منطقة حي اور"، لافتا الى انه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي، ولم يطلب ذويه الشكوى كون الحادث قضاء وقدر".