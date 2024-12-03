قرار يخص الدوام بالانتساب من المدارس المسائية الى الصباحية

نيوز – محلي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة التقديم للدوام بالانتساب والاستضافة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية.

وقالت التربية في بيان ورد لـ نيوز، ان "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي قررت تمديد فترة التقديم للدوام بالانتساب والاستضافة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية للعام الدراسي (2024-2025) ولمدة اسبوع واحد فقط من تأريخ صدور الكتاب في الأدنى:

