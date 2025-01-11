طقس العراق.. تحذير من ضباب حتى ظهر الأحد

وجاء في تقرير للهيئة، "تندفع كتلة هوائية من جهة غرب وشمال البلاد هذه وصباح الأحد.. ترتفع معها احتمالية تشكل من الضباب".وأضاف التقرير "تتحسن خلال ساعات قبل ظهر يوم الأحد"، داعيا سالكي الطرق الخارجية الى "توخي الحيطة والحذر".أدناه نص تقرير الأنواء..